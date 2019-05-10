ليندركينغ: واشنطن وشركاءها في المنطقة مستعدون لمواجهة إيران

2019/05/10 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ، أن واشنطن وشركاءها في المنطقة مستعدون لمواجهة إيران، إذا وصلت الأمور إلى ذلك.

وقال ليندركينغ في تصريحات أن إظهار القوة الأمريكية بنشر حاملة الطائرات لينكولن أمر أساسي ويدعو الأعداء إلى الحذر، مشيرا الى ان هناك تهديدات إيرانية تتمثل في استخدام وكلائها في اليمن في إطلاق صواريخ على السعودية والإمارات وأيضا الهجمات ضد السفن في الخليج، وان تصرفات إيران وشركائها يشكل تهديدا ويزعزع الاستقرار في المنطقة ولذا تريد واشنطن أن تتوقف عن هذه الاستفزازات.

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