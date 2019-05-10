واشنطن: بومبيو سيبحث مع بوتين ولافروف في سوتشي سوريا وإيران وأوكرانيا وفنزويلا وكوريا الشمالية

2019/05/10 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيلتقي كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف الثلاثاء المقبل في سوتشي ضمن زيارته لروسيا المقررة في 12-14 مايو.

وكشف مصدر رسمي في الخارجية الأمريكية خلال موجز صحفي عقد اليوم الجمعة أن جدول مباحثات بومبيو مع بوتين ولافروف سيشمل "طائفة كاملة من القضايا الثنائية والمتعددة ذات الاهتمام المشترك"، بينها ملفات سوريا وإيران وأوكرانيا وكوريا الشمالية وفنزويلا، إضافة إلى الرقابة على انتشار الأسلحة التي سيطرحها الجانبان كمسألة ذات أولوية.وأكد المصدر أن الولايات المتحدة مهتمة بتحسين العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي ينوي الإعراب للطرف الروسي عن مباعث القلق الموجودة لدى واشنطن بكل صدق.ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي بزيارة لروسيا في 12-14 مايو، وسيعقد خلالها في موسكو لقاءات مع دبلوماسيين ورجال أعمال وطلبة أمريكيين وسيضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.وسيتوجه بومبيو في الـ14 من مايو إلى مدينة سوتشي، حيث يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف.انتهى.ص.هـ.ح.

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