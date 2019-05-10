سريلانكا تفرض ضوابط على المساجد

2019/05/10 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طلبت حكومة سريلانكا، الجمعة، من المساجد تسليمها نسخا من الخطب وإثبات حزمها تجاه المتطرفين دينيا، وذلك بعد اعتداءات متشددة نفذت في عيد الفصح أسفرت عن 258 قتيلا.وأدت هذه الهجمات التي ارتكبها متشددون سريلانكيون في 21 أبريل إلى إصابة 500 شخص أيضا، واستهدفت كنائس و3 فنادق فخمة في كولومبو وتبناها تنظيم داعش.وأعلنت وزارة […]

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