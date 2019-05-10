البطش: نحن على ثقة ان الشعب الفلسطيني سيسقط صفقة القرن

2019/05/10 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، انه اذا لم يلتزم

العدو الاسرائيلي بالتفاهمات التي جرت من خلال الوساطة المصرية فان

مسيرات العدوة وكسر الحصار سبتقى عند عند حدود قطاع غزة تصرخ بوجه

العدو، مضيفا أن الشعب الفلسطيني سيسقط صفقة القرن كما أسقط

اوسلو.وقال البطش خلال مشاركته في الجمعة ال58 لمسيرات العودة وكسر

الحصار التي خرجت تحت عنوان"موحدون لمواجهة الصفقة" اننا في الميدان

موحدون محور المقاومة موحد ولابد نقل مسيرات العودة وكسر الحصار الى

الضفة الغربية، وذلك لكي نشغل الفلسطينيين وبدون مقاومة مسلحة

ومقاومة شعبية ايضا".وتابع البطش:" قلنا مرارا وتكرارا ان هذه

المسيرات تحميها بنادق المقاومة تفاهمات كسر الحصار هي عنوان لابناء

الشعب الفلسطيني، واذا لم يلتزم العدو بالتفاهمات التي جرت من خلال

الوساطة المصرية فاننا سنبقى هنا".

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