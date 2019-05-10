مجلس الانبار يطالب بتطهير المناطق الصحراوية وانهاء تواجد خلايا ارهابي داعش

2019/05/10 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..طالب مجلس محافظة الانبار، الجمعة، الحكومة المركزية بإنهاء تواجد خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية .وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” عجلة الاعمار ورغبة الشركات الاستثمارية العمل في المحافظة لا يتم في ظل تواجد خلايا من عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية الامر الذي […]

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