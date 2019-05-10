2019/05/10 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Znqv3CuZGz8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نظير يربح تحدي القالب وهو يغني في برنامج جوكر) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نظير يربح تحدي القالب وهو يغني في برنامج جوكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).