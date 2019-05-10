ضبط خرق في أنبوب نفطي جنوبي بغداد

2019/05/10 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، ضبط خرق في أنبوب نفطي جنوبي العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفارز استخبارات شرطة نفط الوسط العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ضبطت خرقاً على الأنبوب النفطي في منطقة الكرغولية".وأضاف "تم رفع الخرق عن طريق فريق مختص من قسم الصيانة في نفط الوسط".انتهى

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