2019/05/10 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الداخلية تعلن عن ضبط 17 صاروخا وست قذائف بالاضافة الى مقذوفات حربية

10/05/2019 22:48:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ضبط 17 صاروخا وست قذائف بالاضافة الى مقذوفات حربية ضمن محافظة كركوك.

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبمعلومات دقيقة، عثرت على كدس للعتاد في منطقة العطارية ضمن محافظة كركوك، احتوى ٦ قذائف نمساوي عيار 57 ملم و١٧ صاروخ طائرة صغير ومقذوفين حربيين".

واضافت الوزارة، أنه "تم رفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر".

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