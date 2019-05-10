البنتاغون يوافق على نشر صواريخ ’’باتريوت’’ في الشرق الأوسط ’’بسبب التهديدات الإيرانية’’

2019/05/10 | 22:59

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البنتاغون يوافق على نشر صواريخ ’’باتريوت’’ في الشرق الأوسط ’’بسبب التهديدات الإيراني...





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