وزير الشباب والرياضة: العام الحالي سيشهد انطلاق العمل في مدينة الموصل الرياضية

2019/05/10 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، الجمعة، موعد بدء

العمل بمدينة الموصل الرياضية.

وقال رياض عبر حسابه في تويتر، إن “الثلث الأخير من

العام الحالي سيشهد انطلاق العمل في مدينة الموصل الرياضية”، مبيناً أنه

“تم الاتفاق أيضا مع المحافظة على اعادة العمل بملعب الإدارة المحلية وفق قانون

نقل الصلاحيات”.

وأشار الى “الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة

وخلية الأزمة من اجل اعادة الروح الرياضية الى المحافظة بعد الحرب على داعش”.

وتابع قائلاً: “هذا واجبنا تجاه أهلنا وشبابنا في المحافظات

التي تحررت من داعش، سننطلق من جديد ونعمل بجد من أجل الارتقاء بالشاب العراقي والرياضة

العراقية”.

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