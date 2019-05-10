أمريكا تحذر السفن التجارية من هجمات إيرانية محتملة في الشرق الأوسط‎

2019/05/10 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قالت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية إن إيران قد تستهدف

سفنًا تجارية أمريكية، بما يشمل ناقلات نفط، أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في

منطقة الشرق الأوسط في إطار التهديدات التي تمثلها طهران لمصالح الولايات المتحدة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قاذفات من طراز بي-52

وصلت إلى قاعدة أمريكية في قطر.

وكان الجيش الأمريكي قال إنها ستكون جزءًا من قوات إضافية

بالشرق الأوسط.

لدى الإعلان عن الخطوة هذا الأسبوع، قال الجيش الأمريكي إنها

تهدف للتصدي لما تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ”مؤشرات واضحة“ على تهديد للقوات

الأمريكية هناك من إيران.

ووصفت إيران المزاعم الأمريكية بوجود خطر بأنها ”معلومات

مخابراتية كاذبة“.

وقالت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية في مذكرة نشرت يوم

الخميس: إن احتمالات اتخاذ إيران أو وكلائها في المنطقة إجراءات ضد مصالح الولايات

المتحدة وشركائها تزايدت منذ بداية مايو/ أيار.

وأضافت أن تلك المصالح تشمل البنية التحتية لإنتاج النفط

بعد أن هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو ثلث الخام المنقول بحرًا في العالم.

وقالت إدارة الملاحة: ”إيران ووكلاؤها قد يردون باستهداف

السفن التجارية، بما يشمل ناقلات النفط، أو السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر

ومضيق باب المندب أو الخليج“.

وأضافت: ”التقارير تشير إلى جاهزية إيرانية متزايدة لتنفيذ

عمليات هجومية ضد القوات والمصالح الأمريكية“.

وتمر الملايين من براميل النفط يوميًا عبر الممرات البحرية

من الدول المنتجة في الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.

وتزايد التوتر بين طهران وواشنطن منذ أن قررت إدارة الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قبل عام، وبدأت في إعادة

فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية.

وقال نائب الأميرال جيم مالوي، قائد الأسطول الأمريكي الخامس

المتمركز في البحرين، يوم الخميس: إن القوات الأمريكية رفعت حالة الاستعداد على الرغم

من أن جيش بلاده لا يسعى لخوض حرب مع إيران ولا يعد لذلك.

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