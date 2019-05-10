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بالفيديو _ قائد القوة الجوية الايرانية : القواعد الامريكية في مرمى صواريخنا


بالفيديو _ قائد القوة الجوية الايرانية : القواعد الامريكية في مرمى صواريخنا
2019/05/10 | 23:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قائد القوة الجوية الإيرانية يشرح على الخرائط القواعد الأمريكية في

المنطقة و التي تبعد عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ٣٠٠ كيلومتر و

يقول بأنها في مرمى صواريخنا الدقيقة و كذلك حاملة الطائرات الامريكية

فإنها سهلة اصبحت مثل لوحة الرمي لصواريخنا ...

فأين المفر...؟؟

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