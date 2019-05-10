2019/05/10 | 23:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
فإنها سهلة اصبحت مثل لوحة الرمي لصواريخنا ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو _ قائد القوة الجوية الايرانية : القواعد الامريكية في مرمى صواريخنا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قائد القوة الجوية الإيرانية يشرح على الخرائط القواعد الأمريكية في
المنطقة و التي تبعد عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ٣٠٠ كيلومتر و
يقول بأنها في مرمى صواريخنا الدقيقة و كذلك حاملة الطائرات الامريكية
فإنها سهلة اصبحت مثل لوحة الرمي لصواريخنا ...
فأين المفر...؟؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو _ قائد القوة الجوية الايرانية : القواعد الامريكية في مرمى صواريخنا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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