2019/05/10 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باريس أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة 10 مايو، 2019، ذكرى اليوم الوطني للإلغاء العبودية في حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس وحضره العشرات من الشخصيات العالمية ومن بينهم الايزيدية “نادية مراد” بدعوة من الرئيس الفرنسي ، حيث حيا ماكرون دور الشخصيات التي ناضلت من إجل إلغاء الرق والعبودية في العالم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيمانويل ماكرون: “نادية مراد” تشكل تجسيد لواقع (ان النضال لم ينتهي بعد) وفرنسا ستدعمها) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيمانويل ماكرون: “نادية مراد” تشكل تجسيد لواقع (ان النضال لم ينتهي بعد) وفرنسا ستدعمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).