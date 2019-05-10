مراسل التغيير: ابناء كربلاء يطالبون بتحسين الخدمات – فيديو

2019/05/10 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

والى كربلاء، إذ اكد مراسلنا ان خطيب كربلاء دعا الى الحد من ارتفاع عدد حالات الانتحار، كما اشار المراسل ان ابناء المحافظة يطالبون بتحسين الخدمات في المحافظة.

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