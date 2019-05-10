2019/05/10 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل التغيير: ابناء كربلاء يطالبون بتحسين الخدمات – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والى كربلاء، إذ اكد مراسلنا ان خطيب كربلاء دعا الى الحد من ارتفاع عدد حالات الانتحار، كما اشار المراسل ان ابناء المحافظة يطالبون بتحسين الخدمات في المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل التغيير: ابناء كربلاء يطالبون بتحسين الخدمات – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل التغيير: ابناء كربلاء يطالبون بتحسين الخدمات – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).