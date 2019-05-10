بالصورة.. صاعقة تضرب راعياً وتقتل أغنامه في السليمانية

2019/05/10 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ صيب مواطن ” 49 عاما” يعمل راعيا بجروح بليغة، اثر صاعقة رعدية ضربته اليوم الجمعة وذلك بقضاء دوكان في محافظة السليمانية واوضح مصدر ان “المواطن (أ.أ.ح)، واثناء رعيه للاغنام اليوم، بناحية بنكرد التابعة لقضاء دوكان، تعرض هو واغنامه الى صاعقة رعدية، مما اسفرت عن اصابته بجروح بليغة”.واضاف، ان “حالته الصحية مستقرة […]

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