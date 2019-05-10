تخصيص أكثر من 16 مليار دينار لمدينة الكوت في واسط

2019/05/10 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلوممة/بغداد..أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، تخصيص أكثر من 16 مليار دينار لمدينة الكوت.وقال المياحي في بيان تلقته /المعلومة/ انه “تم تخصيص أكثر من 16 مليار و500 مليون لمدينة الكوت كإنطلاقة أولى لتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية كبيرة”، واصفا تلك الأموال بالـ “كفيلة بتغيير وجه المدينة”.كما اشار الى وجود “الخطة والرؤية الواضحة لوضع […]

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