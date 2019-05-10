2019/05/10 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / توقعات جوية بارتفاع درجات الحرارة في العراق

10/05/2019 23:17:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ، الجمعة ، عودة ارتفاع درجات الحرارة في العراق.

وذكر عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي إعتباراً من يوم الأثنين المقبل".

وأضاف "لا توجد حالة جوية مهمة لغاية نهاية الأسبوع المقبل وتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي".

وبين ان "توقعات يوم السبت وكذلك الأحد تشير الى أجواء مستقرة ومعتدلة عموما، وتظهر بعض السحب في الأجواء نهاراً تسبب أجواء غائمة بشكل جزئي، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة".

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