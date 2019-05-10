نزاع عشائري في الرميثة ووقوع ضحايا

2019/05/10 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى: الفرات نيوز} نشب نزاع عشائري في محافظة المثنى.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "شخص قتل واصيب آخر في نزاع عشائري في أحد مناطق قضاء الرميثة".وأضاف ان "اشتباكات مسلحة دارت بين طرفي النزاع".انتهىبواسطة..



محمود الأعاجبي

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