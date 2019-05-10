تحديد موعد إعلان المقبولين على تعيين صحة البصرة

2019/05/10 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، ان يوم الأحد المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء المتقدمين المقبولين على التعيين ضمن حركة ملاك دائرة صحة المحافظة، بواقع (174) درجة وظيفية وبمختلف الاختصاصات.

وقال المحافظ اسعد العيداني في بيان إن يوم الأحد سيشهد إعلان أسماء المقبولين على تلك الدرجات التي تم المصادقة عليها مؤخراً، ليتم في اليوم الذي يليه {أي الاثنين المقبل} استلام مستمسكات المقبولين تمهيداً لإكمال إجراءات التعيين.فيما أوضح مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي بحسب البيان إن من بين تلك الدرجات (54) درجة وظيفية لأصحاب العقود و(120) درجة وظيفية جديدة لمختلف الاختصاصات.وتابع انه سيتم كذلك استلام طلبات الاعتراضات الخاصة بالتعيين ولمدة اسبوع واحد بعد ان تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن في دائرة الصحة.انتهى

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