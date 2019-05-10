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أميركا تنشر مزيدا من الصواريخ في خضم التوتر مع إيران

أميركا تنشر مزيدا من الصواريخ في خضم التوتر مع إيران

مايو 10, 2019 - 11:30 م

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متابعة/ خطوة برس

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط، في أحدث رد من جانب الولايات المتحدة على ما تراه تهديدا متناميا من قبل إيران.

ويجيء القرار بعد أن عجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية وإرسالها قاذفات إلى الشرق الأوسط عقب دلائل رأت أنها تشير إلى احتمال استعداد إيران لشن هجوم.

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