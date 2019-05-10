التجارة تعلن تسويق نحو مليون و400 الف طن  من الحنطة

2019/05/10 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التجارة تسويق ما يقارب من مليون و400 الف طن من محصول الحنطة لغاية اليوم الجمعة.وقال وزير التجارة محمد هاشم العاني في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إنه” تم تسويق أكثر من 443 ألف طن حنطة بواقع 417 ألف طن من الحنطة الناعمة الدرجة الأولى و24 ألف طن حنطة درجة ثانية وأكثر […]

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