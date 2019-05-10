العراق يستعين بتجربة تركيا لحل ازمة السكن

2019/05/10 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى سفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز يوم الجمعة بوزير الاعمار والاسكان والبلديات بنگين ريكاني.

وقال يلدز في بيان اليوم، عقب اللقاء انه سوف يكون بناء المجمعات السكنية أحد القطاعات الحيوية في العراق في المرحلة المقبلة.

واضاف "اتفقنا مع الوزير على العمل معا من اجل الاستفادة من تجارب تركيا في هذا القطاع".

وتقدر حاجة العراق بحسب اخر احصائيات الى قرابة 3 ملايين وحدة سكنية بمعدل 250 الف وحدة سنويا لحل ازمة السكن.

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