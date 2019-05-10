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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المياحي يعلن عن تخصيص أكثر من 16 مليار دينار لمدينة الكوت

10/05/2019 23:36:00 PM |

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واع / مكتب واسط / ن .ح

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي ،الجمعة ، عن تخصيص أكثر من 16 مليار دينار لمدينة الكوت.

وذكر بيان للمياحي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تم تخصيص أكثر من 16 مليارأ و500 مليون لمدينة الكوت كإنطلاقة أولى لتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية كبيرة، وكفيلة بتغيير وجه المدينة".

وأضاف "نملك الخطة والرؤية الواضحة لوضع الحلول الناجعة والمشاريع النافعة".

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