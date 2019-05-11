أربع ركلات جزاء وفوز للشرطة على الكهرباء بدوري الكرة الممتاز

2019/05/11 | 00:01

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بغداد اليوم

زاد فريق الشرطة بكرة القدم اليوم الجمعة من حصيلة نقاط صدارته لدوري الكرة الممتاز، بعد الفوز على الكهرباء ...





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