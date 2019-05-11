الأيزيديون يعتبرون ذلك اضطهاد بحقهم و اصرار هولندي على ترحيلهم

2019/05/11 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – امستردام بعد ان اقترح ممثل وزارة العدل و الداخلية الهولندية يوم الاحد 27 ابريل 2019، اعادة اللاجئين الايزيديين الذين يأتيهم جواب سلبي لطلبات لجوئهم قصرآ الى العراق و تحديداً اقليم كوردستان كون نسبة كبيرة من الايزيديين يتمركزون هناك و هناك ضغط ايزيدي على البرلمان الهولندي في محاولات مستمرة لإيقاف هذا المقترح […]

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