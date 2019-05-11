اتحاد الادباء يجدد انتخاب المعموري رئيسا والخياط امينا للسر

2019/05/11 | 00:08

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(المستقلة)..



اعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عن أعادة انتخاب ناجح المعموري رئيسا للاتحاد وابراهيم الخياط امينا للسر، في الأجتماع الاول للمجلس المركزي الذي عقد اليوم الجمعة.

واشار الأتحاد الى ان المجلس المركزي اجتمع اليوم لانتخاب مكتب تنفيذي جديد، مبينا ان الانتخابات تمخضت عن انتخاب ناجح المعموري رئيساً وابراهيم الخياط امينا ً عاما ً،وعلي الفواز نائباً للأمين العام.

فيما انتخب ( عمر السراي ، مروان عادل حمزة ، جبار الكواز ، رياض الغريب ، عمار المسعودي ، راوية الشاعر ، اشور ملحم ، حسين الجاف ، فوزي اكرم ترزي ) اعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد.

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