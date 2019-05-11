عالية نصيف تعلق على بيان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الاخير

2019/05/11 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصفت النائب عالية نصيف،اليوم الجمعة، البيان الصادر عن المجلس الأعلى المكافحة الفساد بأنه مخيب للآمال ويحمل رسالة مشفرة ذات تهديد مبطن لكل من يتحدث عن الفساد عبر وسائل الاعلام، مبينة انه كان الأجدر بهذا المجلس استخدام أدواته في التحري عن كل المعلومات المتداولة حول الفساد الموجود في الوزارات والدوائر الحكومية بدلاً من اصدار بيان ...

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