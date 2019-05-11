اختتام مشروع تحسين المهارات الوظيفية للشباب في سنوني

2019/05/11 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – احمد خلف أعلن اليوم الجمعة 2019.05.10 في ناحية سنوني/ الشمال عن اختتام مشروع تحسين المهارات الوظيفية للشباب بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) و ضمن مشروع مبادرة صمود المجتمع العراقي ICR.مشروع تحسين المهارات الوظيفية للشباب في سنوني نفذته منظمة هوراس للتنمية والتعليم فرع شنگال، استهدف الفئة الشابة في ناحية سنوني/ الشمال […]

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