العتبة العلوية المقدسة تفتتح خط إنتاج تصنيع مبردات الهواء بمواصفات عالية

2019/05/11 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الكوادر الهندسية والفنية في معمل الصناعات المعدنية التابع لقسم التبريد والميكانيك في العتبة العلوية المقدسة افتتاح خط الإنتاج الجديد لمبردات الهواء.

وقال مسؤول قسم التبريد والميكانيك في العتبة، مهدي الخالدي، في بيان، إنه"وضمن توجيهات الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، المهندس يوسف الشيخ الراضي، بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات العتبة المقدسة، تم افتتاح خط إنتاج وصناعة مبردات الهواء تتمتع بمواصفات عالية جداً تفوق المنتج المحلي والمستورد".وأضاف، إن" خط إنتاج مبردات الهواء هو الخط الإنتاجي الرابع الذي تم افتتاحه خلال هذه الفترة وهو أحد خطوط الإنتاج المتنوعة ومنها، خط إنتاج سخانات المياه وخط إنتاج الصفائح المعدنية {الكيربي} وخط إنتاج موزعات الهواء {الدكتاك}، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية كل احتياجات العتبة المقدسة، مشيراً إلى أنه" سيتم خلال الأيام القادمة طرح المنتج في الأسواق المحلية ليصبح بمتناول أيدي المواطنين".انتهى

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