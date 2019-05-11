الرئاسة التركية تعلن اكتمال عملية شراء منظومة

2019/05/11 | 00:32

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بغداد اليوم - متابعة

كشف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، السبت، أن عملية شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" اكتملت.

وجاء هذا التصريح في تغريدة نشرها ألطون، ردا على معلومات نشرها المحرر السياسي في صحيفة "بيلد" الألمانية جوليان روبكي، عبر حسابه على "تويتر".

وكان روبكي قال إن "مصادر دبلوماسية (لم يحدد جنسيتها) صرحت لصحيفته، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يشتر المنظومة الدفاعية من روسيا"، ليرد عليه ألطون مشددا: "عزيزي جوليان، مصادرك خاطئة، خذ المعلومة مني، عملية شراء إس-400 اكتملت".

وتدعي الولايات المتحدة أن منظومة "إس-400" الروسية، ستشكل خطرا على أنظمة خلف "الناتو" الذي تنضم إليه تركيا، وهو ما نفته أنقرة مرارا.

بغداد اليوم - متابعة

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وجاء قرار الموافقة عل

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وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن ق

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أعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الادارة الأمريكية وسعت العقوبات ضد فنزويلا وتضمنت شركتين وسفينتين.

وشملت العقوبات شركتين شحن وهما "Monsoon Navigation Corporation" و"Serenity Maritime Limi

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