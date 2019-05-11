صحيفة هآرتس العبرية : مئات الاسرائيليين ينتقلون للعيش في البرتغال و السبب !

2019/05/11 | 00:49

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صحيفة هآرتس العبرية : مئات الاسرائيليين ينتقلون للعيش في

البرتغال دون النظر للوراء هربا من صواريخ المقاومة

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