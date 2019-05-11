2019/05/11 | 00:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة هآرتس العبرية : مئات الاسرائيليين ينتقلون للعيش في البرتغال و السبب !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صحيفة هآرتس العبرية : مئات الاسرائيليين ينتقلون للعيش في
البرتغال دون النظر للوراء هربا من صواريخ المقاومة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة هآرتس العبرية : مئات الاسرائيليين ينتقلون للعيش في البرتغال و السبب !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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