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صحيفة هآرتس العبرية : مئات الاسرائيليين ينتقلون للعيش في البرتغال و السبب !


صحيفة هآرتس العبرية : مئات الاسرائيليين ينتقلون للعيش في البرتغال و السبب !
2019/05/11 | 00:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صحيفة هآرتس العبرية  : مئات الاسرائيليين ينتقلون للعيش في

البرتغال دون النظر للوراء هربا من صواريخ المقاومة

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