الامام الخامنئي .. لن تكون هناك حرب.. ولن نتفاوض

2019/05/11 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك موضوعان آخران غير الحصار يقومون بطرحهما، احدهما الحرب والآخر

المفاوضاتبالنسبة للحرب، فهم لا يصرحون بأننا نريد القتال..



ولكن بحسب تصوراتهم

..



عن طريق التنويه والاشارة يريدون القول أنه ربما تشتعل الحربيحاولون أن يعظمو من حجم شبح الحرب حتى يخيفوا الشعب، إما أن يخيفوا

الشعب أو يخيفوا بعض الجبناء فنحن لدينا من الجبناء بيننا أيضاً..

يريدون أن يخيفوا هؤلاء...



فهم يطرحون مسألة الحرب ويعضمون شبح الحرب

لهذا السببهذا احد الامور..



والأمر الآخر هو المفاوضات..



نعم نحن مستعدون

للتفاوض مع ايران..



وهذا أصبح من الالاعيب المفضوحة والتافهة..



فأحدهم

يقول مفاوضات من دون شروط والآخر يقول مفاوضات مع وضع شروط وهذه من الالاعيب السياسية التافهة أي أنها حتى لا تستحق الاهتمام أو

الكلام حولها على أية حال فهم يتحدثون عن الحرب من جهة ويتحدثون عن التفاوض

أيضاً...حسناً..



انا سوف اتحدث عن كل واحد منهما بنقطتين أو ثلاث نقاط

للتوضيح ولكن الان وقبل أن اتعرض لتلك النقاط..



وسوف اختصر كلامي كله بكلمتين

فقط واقول للشعب الإيراني"لن تكون هناك حرب..



ولن نتفاوض"حسناً ..



انتبهوا..



هذه كانت خلاصة الكلام حتى تعلموا ويعلم جميع

الشعب الايرانيولكن هذا الكلام هناك خلفه استدلالات، ليس مجرد ادعاء وليس مجرد

كلام وامنيات وشعارات..



بل هناك خلفه استدلالات

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