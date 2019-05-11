معلم عراقي يقدم دروسا مجانية لابناء الفقراء في الشوارع

2019/05/11 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح المعلم العراقي"خميس علي"، وهو مدرس متقاعد في مدينة كركوك، فصول تقوية يومية مجانية في الهواء الطلق للطلاب، والتحق العشرات من التلاميذ بالصفوف الدراسية اليومية التي ينظمها خميس علي البالغ من العمر 70 عاما، على نفقته الخاصة، في الشارع المقابل لمنزله.وقال خميس علي" إن الأفضل للطلاب الانضمام إلى الفصول اليومية المجانية، بدلا من اللعب في الشوارع وتضييع الوقت في ألعاب الكمبيوتر،وبدات التدريس للطلاب قبل شهر واحد.وبين “هذه المبادرة بتمويل شخصي مني وبتجاوب من أولياء الأمور الذين تعاونوا معي في العديد من المناطق، حتى نقضي على كل ما أثر على تربية الأبناء منذ 2003.

متابعة / عماد بعو

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