الامم المتحدة: انصار الله ستنسحب من 3 موانئ بالحديدة

2019/05/11 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الامم المتحدة ان حركة انصار الله وافقت على اخلاء عدد من الموانئ اليمنية على البحر الاحمر لصالح القوات الاممية.

واوضحت لجنة تنسيق إعادة الانتشار الاممية

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