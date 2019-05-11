2019/05/11 | 01:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اعلنت الامم المتحدة ان حركة انصار الله وافقت على اخلاء عدد من الموانئ اليمنية على البحر الاحمر لصالح القوات الاممية.
واوضحت لجنة تنسيق إعادة الانتشار الاممية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة: انصار الله ستنسحب من 3 موانئ بالحديدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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