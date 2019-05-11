الأزمة الأمريكية الإيرانية.. الغيرة هي السبب!!

2019/05/11 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحمد عبد السادة

في رواية "الغريب" للفرنسي ألبير كامو يخضع بطل الرواية "ميرسو" للمحاكمة بسبب قيامه بقتـــل أحد الأشخاص، وفي المحكمة يسأل القاضي المتهم "ميرسو" عن

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