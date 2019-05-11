2019/05/11 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3-959n_EgY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انت فاهم الموضوع غلط ! #لخة #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انت فاهم الموضوع غلط ! #لخة #الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).