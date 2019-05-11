ترامب يطلب من طرف ثالث التوسط له مع إيران للاتصال به

2019/05/11 | 01:33

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت شبكة "سي إن إن" أن واشنطن مررت رقم هاتف إلى سويسرا لتسليمه إلى إيران، كي تتصل بال...





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