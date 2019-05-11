2019/05/11 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hN-bx3kbjWw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توزيع قطع اراضي مجانا ً وتوفير درجات وظيفية للعاطلين ! و د.سليم الجبوري يرد عبر ممنوع من العرض) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توزيع قطع اراضي مجانا ً وتوفير درجات وظيفية للعاطلين ! و د.سليم الجبوري يرد عبر ممنوع من العرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).