العقوبات الأمريكية على إيران قد تكون «عنق الزجاجة» الأخير لطهران

2019/05/11 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتأمل الكثير من القوى السياسية العربية المعارضة للهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط، أن تكون العقوبات الأمريكية الأخيرة، هي القاصمة لظهرها، وأن تمهد

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