في رابع حالة..مقتل صبي برصاصة طائشة في ديالى

2019/05/11 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد عضو مجلس محافظة ديالى كريم الجبوري ،الجمعة، بمقتل صبي برصاصة طائشة شمال شرق بعقوبة.

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