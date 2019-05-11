ألمانيا ودول أخرى تعرب عن قلقها بشأن الوضع في إدلب

2019/05/11 | 02:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت كل من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى الأعضاء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن الوضع

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