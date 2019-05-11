بالصور..عبدالمهدي يسلم الهدايا التي يتلقاها لوزارة الثقافة

2019/05/11 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزارء عادل عبدالمهدي، الجمعة، تسليم جميع الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان صحفي اليوم (10 ايار 2019)، ان " رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي قرر تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة واعتبارها من ممتلكات الدولة العراقية لتتصرف بها حسبما تقتضيه المصلحة".

واضاف، ان "رئيس الوزراء اعلم وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني رسميا بذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 7ايار 2019".

واوضح، ان "وزير الثقافة اقترح فتح جناح في المتحف الوطني العراقي لإيداع مثل هذه الهدايا فيه".

وتابع، ان الهدايا الثمينة التي يهديها كبار المسؤولين الاجانب يحمل بعضها قيمة رمزية وفنية وأخرى تحمل قيمة مادية كبيرة".

وتمثل الصور المنشورة عينة من تلك الهدايا التي يتجاوز عددها ١٠٠ قطعة ستسلم تباعا الى وزارة الثقافة وبمحاضر رسمية حسب الأصول.

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