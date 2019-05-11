2019/05/11 | 02:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احتل التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، وإرسال واشنطن حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” إلى المنطقة لمواجهة ما وصفته بـ”التهديدات الإيرانية” لقواتها ومصالحها
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصعيد الأميركي – الإيراني بالصحف الأجنبية: خطر المواجهة يكبر) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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