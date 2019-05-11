التصعيد الأميركي – الإيراني بالصحف الأجنبية: خطر المواجهة يكبر

2019/05/11 | 02:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، وإرسال واشنطن حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” إلى المنطقة لمواجهة ما وصفته بـ”التهديدات الإيرانية” لقواتها ومصالحها

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