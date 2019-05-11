نساء في العراق: من البيت إلى المنظمات الحقوقية

2019/05/11 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تفشي جرائم العنف الأسري في العراق بمعدلات قياسية، أسفرت خلال العامين الماضيين عن حالات قتل شملت بالغالب فتيات ونساء تحت ذرائع

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