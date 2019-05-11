في ظل التوتر مع طهران.. واشنطن تقرر نشر صواريخ باتريوت إضافية بالمنطقة

2019/05/11 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير الدفاع الأميركي بالإنابة باتريك شاناهان على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط، في ظل التوتر الحالي مع إيران، وفق

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