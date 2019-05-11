تركيا تطالب روسيا بمنع هجمات قوات النظام على إدلب

2019/05/11 | 03:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار روسيا باتخاذ تدابير فاعلة وحازمة من أجل إنهاء هجمات قوات النظام على جنوبي محافظة إدلب، مشيرا

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