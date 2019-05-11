النزاع بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وإسرائيل وغزة من جهة أخرى يحوّلان الشرق الأوسط من جديد إلى منطقة خطرة

2019/05/11 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل بدأت سماء الشرق الأوسط تتلبّد بغيوم الحرب؟ لقد وضع وقف متوتر لإطلاق النار بين إسرائيل وقوات «حماس» في قطاع غزة حداً

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