هل نحن أمام حرب مع إيران؟

2019/05/11 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أربعين سنة مرت كثير من الظروف التي كانت فيها احتمالات الحرب واردة مع النظام الإيراني، لكنها لم تقع، فهل التهديدات حقيقية

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