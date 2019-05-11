لماذا سيفوز أردوغان في اسطنبول، وما هي التداعيات التي سيحملها هذا الفوز على الديمقراطية في تركيا؟

2019/05/11 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 6 أيار/مايو، ألغى مجلس الانتخابات في تركيا نتيجة انتخابات رئاسة البلدية التي أجريت في 31 آذار/مارس في اسطنبول والتي هزم فيها

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