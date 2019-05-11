بي-52 تضع قطر في مواجهة الغضب الإيراني

2019/05/11 | 05:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بي-52 تضع قطر في مواجهة الغضب الإيرانيالدوحة - يهدّد قرار الولايات المتحدة بإرسال قاذفات بي-52 للتمركز في قاعدة العديد، استعدادا لتوجيه ضربات إلى إيران في حال استهدفت أهدافا أميركية في المنطقة، بتفجير العلاقات القطرية الإيرانية ووضع الدوحة في مواجهة مع طهران وعرضة لهجمات انتقامية من الحرس الثوري.وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قاذفات من طراز بي-52 ستراتوفورتريس وصلت إلى قاعدة العديد في قطر حيث تم إرسالها إلى الشرق الأوسط في إطار ما تصفه واشنطن بـ”تهديدات من إيران”.وظهرت طائرتان في صورة التقطها أحد أفراد القوات الجوية الأميركية في قاعدة العديد ونشرها على موقع القيادة المركزية على الإنترنت.وتضع الخطوة الأميركية قطر أمام امتحان كبير، ماذا ستفعل لو حدث هجوم أميركي على إيران سواء كان بضربات محدودة أو بمواجهة شاملة، وهو ما سيؤدي إلى افتضاح “الحياد” القطري في الخلافات بين واشنطن وطهران.وسعى المسؤولون القطريون إلى الإيحاء في أكثر من موقف بأنهم أقرب إلى مواقف إيران، وأنهم يتفهمون موقفها في مسألة العقوبات، حتى أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف استغل وجوده في مؤتمر منذ أيام بالدوحة ليطلق تصريحات قوية ضد الولايات المتحدة في تعليقه على اعتزام واشنطن تصنيف الإخوان على لوائح الإرهاب.وقال ظريف في تصريحات صحافية على هامش انعقاد منتدى “حوار التعاون الآسيوي” في الدوحة إن “الولايات المتحدة تدعم أكبر مصدر للإرهاب في منطقتنا وهو إسرائيل”، معتبرا أن واشنطن “ليست في موقع يسمح لها بمحاولة وضع آخرين في خانة الإرهاب”، في إشارة إلى تصنيف الإخوان على القوائم الأميركية ومن قبلهم الحرس الثوري.وتبطن تصريحات ظريف وجود حلف للمغضوب عليهم من واشنطن، وأن قطر جزء من هذا الحلف كونها تسمح لمسؤول إيراني كبير بمهاجمة الولايات المتحدة، وبحضور وزيرها للخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وفي ملف حساس لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ملف العقوبات التي تتسع لتشمل الإخوان المسلمين حلفاء الدوحة، الذين تراهن عليهم للعب أدوار في خدمة أجندتها في المنطقة.

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